2016 yılında binadaki farelere karşı kadroya alınan meşhur kedi Palmerston, çalışanlar tarafından da oldukça sevilmişti, ancak günlük öğünleri dışında çalışanlar tarafından farklı mamalar da verildiği için kedi çok fazla kilo almaya başladı. Göreve başladığı zamandan bu yana yalnızca 27 kemirgeni yakalayan Palmerston'un başarısında düşüş gözlendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald, fare avcılığı görevinde başarısız olmaya başladığı yönündeki şikayetlerin ardından çalışanlara, iki yıl önce kadroya alınan Palmerston isimli kediyi beslememeleri talimatını verdi. Bakanlıktan bir kaynak da konuyla ilgili yorumda bulunmayı reddetti, ancak mesajın gönderildiğini doğruladı.

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