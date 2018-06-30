İngiltere'de yayınlanan bir kitapta, 70 yıldır evli olan Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in cinsel hayatına dair detaylar yer aldı. Büyük yankı uyandıran kitabın yazarı bilgilerin gerçek olduğunda ısrarcı olurken, eleştirileri dikkate almadığını, "Kraliçenin normal, sağlıklı bir kadın olduğu ve bunda utanılacak bir şey olmadığını" belirtirken, konuyla ilgili kraliyetten açıklama gelmedi. Prenses Diana biyografisi ve 'Anne Kraliçe' kitaplarının yazarı Leydi Colin Cambell, kitabının çeşitli güvenilir kaynaklara dayandığını ve bunlardan birkaçının kraliyet ailesinin içinden olduğunu iddia etti.

"TUTKULU CİNSEL HAYATLARI VARDI"

Campbell, Kraliçe ile eşi Philip'in balayı ile başlayan ve uzun bir süre süren sağlıklı ve tutkulu bir cinsel hayatları olduğunu ve bu konuda, bir gizliliğin söz konusu olmadığın, saraydakilerin detayları bildiğini iddia etti. Prensin bunu "sağlıklı bir hayata" yorumladığı belirtildi.

"GÖRDÜĞÜ HER GÜZEL KADINA İLGİ GÖSTERİRDİ"

Ayrıca, Prens Phillip'in gördüğü her güzel kadınla, hatta kitabın yazarı Lady Colin'le bile, flört ettiği aktarıldı. Kraliçenin kocasının sadakatsizliği ile ilgili olarak kardeşi Prenses Margaret'a yakındığı da eklendi. Hoşuna gitmese bile, Kraliçe, eşinin karşı cinsten çok yakın olacağı bir arkadaş edinmesine izin verdi. Campbell, "Prens, evcil hayvanlar gibiydi, bu flörtler onun için oyundu. Prens onların oyun arkadaşı olduğunu söyler, fiziksel aktiviteler paylaşır" şeklinde açıklamada bulundu.