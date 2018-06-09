Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in 21 Nisan'da kutlanan gerçek doğum gününün ardından kraliyet geleneği olan yazlık doğum günü de kutlandı.
Katarakt ameliyatından sonra sağlığına kavuşan Kraliçe, doğum günü için düzenlenen törene katıldı. Kutlamalarda geçit töreninin yanı sıra uçak gösterisi de gerçekleşti.
Töreni, Kraliçe Elizabeth, Prens Charles, Sussex Dükü ile Düşesi Prens Harry ve Meghan Markle, Cambridge Dükü ile Düşesi Prens William ve Kate Middleton, Camilla Parker ve Kraliyet Ailesi'nin diğer üyeleri Buckingam Sarayı'nın balkonundan izledi.
Balkonda toplu fotoğraf veren aile üyeleri, halkı selamladı.
Sussex Düşesi Markle, tören için giydiği Carolina Herrera tasarımı kıyafetiyle göz doldurdu.
Törende Kate Middleton ile Meghan Markle bir ara sohbet etti.
Töreni balkondan izleyen Kate Middleton ve Prens William, Kraliçe Elizabeth ile yan yana dururken Prens William ile Meghan Markle onların birkaç adım gerisinde durdu.
Meghan Markle ve Prens Harry Londra dışında evlenip Buckingham Sarayı'nda kutlama yapmayarak kraliyet geleneğini yıkmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth'in 92 yaş günü kutlamasında ilk kez halkı selamladı.
KRALİÇE'NİN NEDEN YILDA İKİ KEZ DOĞUM GÜNÜ KUTLANIYOR?
Kraliçe Elizabeth'in doğum günü aslında 21 Nisan. Zira Kraliçe'nin doğum günü bu tarihte de kutlanmıştı.
Peki Kraliçe'nin neden iki doğum günü var ve bunları nasıl kutluyor? Kraliyet ailesinden gelen bir geleneğe göre tahtta yer alan kral veya kraliçelerin doğum günleri yılda iki defa kutlanıyor.
Çifte doğum günü geleneği 250 yıl önce Kral 2. George tarafından başlatıldı. Çünkü 2. George kasım ayında doğmuştu ve İngiltere'de yılın bu zamanları yağışlı geçerdi. Ama Kral George açık havada büyük kutlamalar istiyordu ve kasım bunun için uygun zaman değildi.
Bu nedenle yazın yıllık yapılan Trooping The Colour (Askeri yürüyüş töreni) ile eş zamanlı olarak resmi doğum gününü yaz mevsimi olarak belirledi.
Yazlık doğum günü Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılmaya başlandı. Böylelikle monarşi için yaz doğum günü kutlaması geleneği başlamış oldu.
Trooping The Colour, savaş hazırlığı sırasında askerlerin üzerinde armaların bulunduğu tüm bayraklarla tek tek geçit yaparak bunları tanıtmaları geleneğinden geliyor.
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