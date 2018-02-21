Gazete Habertürk'ün haberine göre Londra’da Regent’s Üniversitesi’nde konuşan Carney, “ Bitcoin bir para birimine dönüşmekte başarısız oldu, sınıfta kaldı. Çünkü bir para olmanın geleneksel bakış açılarını karşılayamadı. Bitcoin bir tasarruf aracı değil, çünkü tamamen anlaşılmaz. Hiç kimse onu bir değiş tokuş aracı olarak kullanmıyor” dedi.

Ancak Carney, Bitcoin’in altında yatan teknolojinin finansal işlemleri gerçekleştirmenin faydalı bir yolu olduğunu kanıtladığını ifade etti. Geçen sene yüzde 1400’lük değer artışıyla 20 bin dolar sınırını zorlayan Bitcoin 2018’e yüzde 15’lik düşüşle başladı.