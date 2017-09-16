İngiltere metrosundaki patlamayla ilgili bir kişi gözaltında!

İngiliz polisi, dün Londra metrosunda patlayan zaman ayarlı patlayıcıyla ilgili olarak bir kişiyi gözaltına alındı.

Polisten yapılan açıklamada, soruşturmada önemli aşama kaydedildiği belirtilirken, gözaltına alınan kişinin 18 yaşında olduğu ifade edildi. Dün Londra metrosuna bırakılan beyaz bir kutu patlamış, patlama ve sonrasında yaşanan izdiham nedeniyle 29 kişi yaralanmıştı.

Londra polisi olayın bir terör saldırısı olduğunu açıklamış ve patlayıcının tamamen patlamadığını, bu nedenle etkisinin düşük olduğunu duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, akşam saatlerinde olağanüstü olarak yapılan ulusal güvenlik toplantısının ardından terör tehdidinin en yüksek seviye olan 'kritik' düzeyine çekildiğini açıklamıştı.