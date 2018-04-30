İngiltere'nin yeni içişleri bakanı belli oldu!

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd'un istifasının ardından Pakistan kökenli 48 yaşındaki Sacid Cavid'i yeni içişleri bakanı olarak atandı.

Sacid Cavid, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Amber'in hükümetten ayrılması çok üzücü. Böyle büyük bir yetenek, kabineye büyük ulusumuzu güçlendirmek için şüphesiz yakında geri dönecektir" demişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, Bakanlığı'nın göçmenlere yönelik sınır dışı uygulamaları konusunda parlamentoyu yanlış bilgilendirdiğinin ortaya çıkmasının ardından, istifa etmişti.

Rudd, 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesine yönelik uygulamaları nedeniyle muhalefetin hedefi durumundaydı.

Rudd, sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler koyulduğu yönündeki iddialarla ilgili, parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde "bilgisi olmadığını" söyleyerek, kendisini savunmuştu. Ancak uygulamanın Rudd'un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı.

Son olarak Rudd'un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May'e aktardığı bir mektup basına sızmıştı.

Rudd, Kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan oldu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.

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