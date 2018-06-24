2018 DÜNYA KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! İNGİLTERE - PANAMA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
G Grubu'ndaki ilk maçında Tunus'u Harry Kane'in iki golüyle 2-1 mağlup eden İngiltere, ilk maçında Belçika'ya mağlup olan Panama'yla karşı karşıya geliyor. Gruptaki diğer maç olan Belçika-Tunus mücadelesi dün oynanmış ve Belçika'nın 5-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti.
İNGİLTERE: 2 - PANAMA: 0 (9' Stones, 22' Harry Kane -pen.-)
(İlk yarı oynanıyor...)
SAAT: 15:00
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Ghead Grisha
STAT: Nizhny Novgorod Stadı
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Young, Lingard, Henderson, Loftus-Cheek, Kane, Sterling
PANAMA: Penedo, Murillo, Escobar, R. Torres, Davis, Gomez, Barcenas, Cooper, Godoy, Rodriguez, Perez
İNGİLTERE 64. MAÇINDA!
Belçika ile grubun favorisi olarak gösterilen İngiltere, 15. Dünya Kupası heyecanını yaşıyor.
İngilizler, 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. İngiltere, o günden sonra katıldığı 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremedi.
MAÇ TAKVİMİ
> 28 Haziran (TSİ: 17.00): Japonya-Polonya (Volgograd Arena -Volgograd)
> 28 Haziran (TSİ: 17.00): Senegal - Kolombiya (Samara Arena - Samara)
Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan İngiltere, organizasyon tarihinde çıktığı 63 maçta 27 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 81 gol atan İngiltere, kalesinde 57 gol gördü.
İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu, 1986 ve 1990'daki turnuvalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.
TRT 1'İ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
PANAMA 2. KEZ SAHADA!
Tarihi bir başarı elde ederek Dünya Kupası'na ilk kez katılan Panama, organizasyondaki 2. maçına çıkacak.
Dünya sıralamasında 55. basamakta yer alan Panama, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.
2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.
Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet, mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
İNGİLTERE
Belçika, Panama ve Tunus ile G Grubu'nda yer alan İngiltere'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Slovakya, İskoçya, Slovenya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini İskoçya ve Slovenya deplasmanlarında alan İngiltere, F Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Bobby Charlton, Peter Shilton, Gary Lineker, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi eski yıldız oyuncuların forma giydiği İngiltere, Rusya'daki Dünya Kupası'nda genç yıldızlarına güveniyor.
Premier Lig'de 37 maçta 30 gol atarak, 32 kez fileleri havalandıran Muhammed Salah'ın ardından gol krallığını ikinci sırada tamamlayan Harry Kane, İngiltere'nin Rusya'da gol yollarında en önemli kozu olacak. Ayrıca, Dele Alli ve Raheem Sterling de İngilizlerin güvendiği genç oyuncular.
FIFA dünya sıralamasında 13. sırada bulunan İngiltere'nin kadrosundaki tüm oyuncuları İngiltere Premier Lig'de forma giyiyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 62 maç yapan İngilizler, bunlardan 26'sını kazandı, 20'sinden beraberlikle, 16'sından mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 5 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 79 gol attı, kalesinde 56 gol gördü.
Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, son katıldıkları Brezilya'da düzenlenen şampiyonada beklentileri karşılayamadı. Roy Hodgson yönetimindeki İngiltere; Kosta Rika, İtalya ve Uruguay ile yer aldığı grubu yalnızca 1 puan ile son sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
İngiltere'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1950 - Grup aşaması
1954 - Çeyrek final
1958 - Grup aşaması
1962 - Çeyrek final
1966 - Şampiyon
1970 - Çeyrek final
1982 - Altıncı
1986 - Çeyrek final
1990 - Dördüncü
1998 - Son 16
2002 - Çeyrek final
2006 - Çeyrek final
2010 - Son 16
2014 - Grup aşaması
PANAMA
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Panama Milli Takımı, turnuvaya ilk kez katılıyor.
İngiltere, Tunus ve Belçika ile G Grubu'nda yer alan Panama'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı.
Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.
Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama'nın kalesinde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımında forma giyen Jamie Penedo bulunuyor. ABD Major Lig'de forma giyen 6 futbolcusu bulunan Panama'da Gent'te oynayan Jose Luis Rodriguez, Deportivo La Coruna forması giyen İsmael Diaz ve 37 yaşındaki forvet Blas Perez dikkati çekiyor.
SENEGAL
Polonya, Kolombiya ve Japonya ile H Grubu'nda yer alan Senegal Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Senegal'in tarihindeki ilk Dünya Kupası olan 2002'de takım kaptanlığını yapan ve oynanan çeyrek finalde büyük pay sahibi olan Aliou Cisse bu kez teknik direktör olarak ülkesini başarıya taşımak istiyor. Senegal, Afrika elemelerinde Madagaskar, Güney Afrika, Yeşil Burun Adaları ve Burkina Faso ile mücadele etti.
Afrika ekibi, 2. turda Madagaskar'ı 2-2 ve 3-0'lık sonuçlarla geçerek adını 3. turda D Grubu'na yazdırdı.
D Grubu'nda çıktığı 6 maçın 4'ünden galip ayrılan ve 2 beraberlik alan Senegal, grubunu 14 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Senegal, Papa Diop, Aliou Cisse, Henri Camara ve El-Hadji Diouf gibi isimleriyle turnuvaya damga vuran takımlardan biri olmuştu. Senegal'in bu turnuvadaki yıldızı ise Liverpool ile Şampiyonlar Ligi finalinde de gol atma başarısı gösteren Sadio Mane.
FIFA dünya sıralamasında 27'inci sırada bulunan Senegal, Rusya biletini cebine koyarken, gol dağılımı dengeli bir şekilde oldu.
Dünya Kupası'nda zoru başarmaya çalışacak Senegal'in kadrosundaki oyuncular ağırlıklı olarak İngiltere ve Fransa liglerinde kariyerlerini sürdürüyor. Senegal'in kadrosunda Aytemiz Alanyaspor'dan Lamine Gassama da yer alıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce yalnızca 1 kez katıldı.
Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde 2002'de düzenlenen organizasyonda Fransa, Uruguay ve Danimarka'nın bulunduğu gruptan çıkan Senegal, son 16 Turu'nda da İsveç'i eleyerek, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. Afrika ekibi, 90 dakikası 0-0 sona eren karşılaşmanın uzatma dakikalarında İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak elenmişti.
Organizasyon tarihinde 5 maç yapan Senegal, bu maçlardan 2'sini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Senegal, Dünya Kupası'nda 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.
Senegal'in Dünya Kupası geçmişi şöyle:
2002 - Çeyrek final
DÜNYA KUPASI KADROSU
Kaleci: Khadim Ndiaye (Horoya), Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (Torino)
Savunma: Kara Mbodji (Anderlecht), Kalidou Koulibaly (Napoli), Moussa Wague (Eupen), Saliou Ciss (Angers), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Lamine Gassama (Alanyaspor), Salif Sane (Hannover 96)
Orta saha: Pape Alioune Ndiaye (Stoke City), Idrissa Gana Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Cheikh N'Doye (Birmingham City), Alfred Ndiaye (Wolverhampton)
Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Keita Balde (Monaco), Ismaila Sarr (Rennes), Diafra Sakho (Rennes), Moussa Konate (Amiens), Mame Biram Diouf (Stoke City), Mbaye Niang (Milan), Moussa Sow (Al Ahli Dubai)
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