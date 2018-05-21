İngiltere Parlamentosu: Hükümet Rusya'nın Londra'da kara para aklamasına göz yumdu

İngiltere Parlamentosu'nda bir grup milletvekili, hükümeti Rusya'nın finansın başkenti Londra üzerinden kara para aklamasına 'göz yummakla' suçladı.
Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın Dış İlişkiler Komitesi, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi sonrası Moskova'ya diplomatik yaptırımlar uygulayan İngiltere hükümetinin, Rusya'yla "eskisi gibi iş yapmaya" ise devam ettiğini öne sürdü.
Komitenin raporunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerinin "yolsuzluklarını gizlemek için Londra piyasalarını kullandığı" belirtildi.
Salisbury kentinde fenalaşan Skripal ve kızı Yulia'nın Noviçok adlı kimyasalla zehirlenmesi sonrası, İngiltere Başbakanı Theresa May Rusya'yı suikast girişimiyle suçlamış, Moskova ise iddiaları reddetmişti. May hükümeti Rus diplomatları sınırdışı etmiş, 20 kadar ülke de ona destek vermişti.
Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi, Londra'da piyasaların Kremlin'in kara para aklamasının yolunu açtığını öne sürdü.
Komitenin "Moskova'nın Altını: Rusya'nın İngiltere'deki Yolsuzlukları" adlı raporunda Rus devlet şirketi Gazprom'un, Skripal ve kızının zehirlenmesinden "günler sonra" bile Londra'da senet alıp satabildiği ifade edildi.
Raporda, "Hükümet 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini duyurduktan iki gün sonra Rusya, İngiltere'deki euro tahvil ihracından 4 milyar dolar topladı. Bunların yarısını İngiltere'deki yatırımcılar satın almıştı" ifadeleri yer aldı.
Londra'daki Rus Büyükelçiliği de, Gazprom'un senet satışından sonra Twitter hesabından "Gazprom hisse senetlerinin 3 kat daha büyük bir taleple başarıyla satıldığını" açıklamış, "Aynı tas aynı hamam" sözleriyle hükümeti tiye almıştı.
https://twitter.com/RussianEmbassy/status/974296493355126785
Putin ve hükümetine yakın olan bazı bireylerin, yaptırımlara rağmen finansın merkezi City of London üzerinden işlemlerini sürdürdüğü iddia edildi.
İngiltere'nin ekonomik suçlarla mücadeleden sorumlu bakanı Ben Wallace, komitenin rapora kanıt sunmak için kendilerine danışmadığını söyleyerek, "Korkarım böyle bir ihmale düşmek, raporun dayanaklarını da zayıflatıyor" dedi.
Wallace, hükümetinin kara para ile mücadelesine sadık olduğunu vurguladı.
Dışilişkiler Komitesi Başkanı muhafazakar milletvekili Tom Tugendhat, Rusya'nın eylemlerine "uyuşuk" bir yanıt vermekle suçlarken, hükümetin koyduğu yaptırımlar bütünü içinde Putin ve Rus hükümetine yakın bireylerin para kazanmasına izin veren "boşlukların" da soruşturulması çağrısında bulundu.
Tugendhat, Kremlin'in Londra piyasalarından elini çekmesi için hükümetin "daha güçlü bir liderlik" göstermesi gerektiğini söyledi.
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