İngiltere Parlamentosu: Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yapılan soykırım olabilir

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetle ilgili raporunda bölgede etnik temizlik yapıldığı ve olayların soykırım olarak nitelendirilebileceği uyarısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) 25 Ağustos itibarıyla Myanmar'da yüz binlerce Arakanlı Müslümanın göçe zorlandığını açıklamıştı. Myanmar hükümeti Arakanlı Müslümanları "Bangladeş'ten gelen yasadışı göçmenler" olarak tanımlıyor.
Raporda, "Myanmar'da Kuzey Arakan eyaletinde Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan şiddet etnik temizliğe varıyor, üstelik bu insanlık suçu hatta soykırım anlamına gelebilir" denildi.
Sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları ve akademisyenlerin tanıklığına yer verilen raporda 600 binden fazla insanın Bangladeş'e kaçmış olmasının çaresiz bir nüfusa işaret ettiği ve yaşadıkları travmatik deneyimlerin dünyanın diğer yerlerindeki vahşetleri anımsattığı söylendi.
Komisyon raporunda İngiltere hükümeti de "Hükümetin şiddet olaylarını sınıflandırmadan kaçınması sinir bozucu biçimde kafa karıştırıyor. Hükümet ayrıca kendi yasal analizinde başarısız oldu. Bu uluslararası liderlik konumuna uygun değil, derhal bunu incelemeli ve durum değerlendirmesi yapmalı" sözleriyle eleştirildi.
Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Arakanlı Müslümanların yaşadıklarının yok olup gideceği ve mültecilerin geri döneceği görüşüne de katılmadıklarını ifade etti.
Arakan eyaletinde yaşananlara karşı uluslararası tepkinin yetersiz olduğu, BM'nin yanı sıra İngiltere'nin bunu bölgede somut eyleme ve iyileştirmeye dönüştürmek için sorumluluğu olduğu da belirtildi.
Raporda yaptırımların kusurlu bir araç olduğu ancak İngiltere'nin hiçbir şey yokmuşçasına Myanmar'la ilişkilerine olduğu gibi devam etmesinin de yanlış olduğu vurgulandı.
Parlamento raporunda şiddettin nihai sorumlusu olarak Myanmar ordusunun başındaki general Min Aung Hlaing gösteriliyor. İngiltere hükümetinin ordu üzerindeki denetimi sınırlı olsa da fiili lideri Aung San Suu Kyi ile ilişkilerini sürdürme tavsiyesi de yapıldı.
Öngörülebilir bir krizde İngiltere ve diğer ülkeler "demokratik geçiş" sürecine odaklanmaları, vahşeti engelleme ve Myanmar hükümetinin Arakan eyaleti hakkındaki mesajlarını dikkate almamakla eleştirildi.
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