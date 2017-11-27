İngiltere Premier Lig'de LGBT'ye destek haftası

İngiltere Premier Lig'inde LGBT bireylere destek olmak için destek haftası var. Oynanan maçlarda futbolcular LGBT hareketinin simgesi olan gökkuşağını temsil eden ürünler kullanırken takım kaptanlarının taktıkları pazubandlar da gökkuşağı renklerinden oluşuyor. Takım kaptanları yine maç öncesi seremonilerinde birbirlerine takımların ürünlerini vermek yerine gökkuşağı bulunan nesneler veriyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre projenin amacı, LGBT bireylerin sporda kendilerini rahatsız hissetmelerine, homofobi, bifobi ve transfobinin önüne geçmek. ICM Unlimited'ın araştırmasına göre İngiltere'de futbolseverlerin yüzde 72'lik kısmı stadyumda homofobik hakaretler duyuyor. Bu sezonki kampanyaya geçen seneye göre 180 bin daha fazla taraftar katıldı.

Premier Lig Başkanı Richard Scudamore, "Premier Lig futbolu, her yerde herkes içindir. Kulüplerimiz de sporda eşitliği ve çeşitliliği destekliyor." ifadelerini kullandı.

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