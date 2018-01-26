The Telegraph'ın gazetesinin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Rusya'nın İngiltere'nin ekonomisine zarar verdiğini söyleyerek, "Rusya'nın tek bir hamlesi binlerce kişinin ölümüne sebep olabilir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, hükümetin savunma alanına ayırdığı bütçe kısıtlamasını eleştirerek, Rus ordusunun gerisinde kaldıklarını ve kendileri için Rusya'nın ciddi bir tehdit olduğunu, Rusya'nın beklenenden daha kısa sürede düşmanlıklar üretebileceğini söylemişti. Başbakan Theresa May de geçtiğimiz yıl Moskova'yı askeri saldırganlık göstermekle suçlamıştı.

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