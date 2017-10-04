Ryanair Havayolları'na ait Kaunas-Londra seferini yapan bir yolcu uçağının acil durum sinyali vermesi üzerine Britanya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı.

Londra'da bulunan Luton Havaalanı'na inmesi planlanan uçak, savaş uçaklarının eşliğinde Stansted Havaalanı'na iniş yaptı.

Britanya Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yolcu uçağından verilen acil durum sinyalinin ardından, savaş uçaklarının hızlı bir şekilde havalandığı ve yolcu uçağının güvenli bir şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Savaş uçaklarının ses hızını aşması nedeniyle, İngiltere'nin doğusunda 'sonik patlama' sesi duyulurken, jetlere operasyonel nedenlerle süpersonik hıza ulaşma yetkisi verildiği bildirildi.

Savaş uçaklarının yolcu uçağına eşlik ettiği görüntüler, sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. (@AndyLonghurstUK)

— Andy Longhurst (@AndyLonghurstUK) October 4, 2017