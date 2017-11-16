İngiltere, tazminatı 20 milyar sterlin artırabilir

İngiltere'nin 40 yıldan uzun süredir üyesi olduğu AB'den ayrılmasına ilişkin müzakere sürecinde ilerleme olmazsa, İngiltere, gelecekteki ticari ilişkilerin görüşülmeye başlanacağı son tarih olan Aralık ayını kaçırmış olacak.

İngiltere'deki şirketler Brexit sonrası ticaret ilişkilerinin, şimdiden yatırım kararları alabilmeleri için hayati önem taşıdığını söylüyorlar.

AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'ye kilitlenmenin çözülmesi için "yükümlülüklerini nereye kadar götüreceğini" sordu.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ise Pazar günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin AB'ye ödemesi gerektiği borcun ne kadar olduğuna dair bir rakam veya formül teklif etmeyeceğini söyledi.

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