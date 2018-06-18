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TUNUS - İNGİLTERE
STAT: Volgograd Arena
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT 1
TUNUS: Hassen, S. Ben Youssef, Meriah, Maaloul, Sassi, Sliti, Skhiri, F. Ben Youssef, Bronn, Khazri, Badri
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Henderson, Alli, Trippier, Young, Sterling, Lingard, Kane
YEDEKLER: Pope Butland, Cahill, Jones, Arnold, Rose, Delph, Loftus-Cheek, Dier, Welbeck, Vardy, Rashford
TEKNİK DİREKTÖR: Gareth Southgate
2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Tunus ile İngiltere karşılaşıyor. Afrika temsilcisi Tunus ile Avrupa'nın güçlü ülkelerinden olan İngiltere, Rusya'da yapacakları maçla 3. kez karşılaşacak. İki ülke, bugüne kadar 1'i resmi 2 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda İngiltere 1 galibiyet alırken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda İngiltere 3 gol atarken, Tunus 1 kez gol sevinci yaşadı.
İLK MAÇ 1990'DA
İki takımın rekabetindeki ilk maç, 1990'da Tunus'un başkenti Tunus'ta oynandı. Hazırlık maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci karşılaşma ise Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 FIFA Dünya Kupası'nda oynandı. G Grubu'nda yer alan Tunus ve İngiltere, karşı karşıya geldi. İngiltere, söz konusu maçı 43. dakikada Alan Shearer ve 89. dakikada Paul Scholes'un golleriyle 2-0 galip tamamladı. İngiltere o grubu 6 puanla Romanya'nın gerisinde ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkarken, Tunus ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti.
İNGİLTERE 15. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Belçika ile grubun favorisi olarak gösterilen İngiltere, 15. Dünya Kupası'nı yaşayacak. İngilizler, 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.
İngilizler, o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremedi. Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan İngiltere, organizasyon tarihinde çıktığı 62 maçta 26 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 79 gol atan İngiltere, kalesinde ise 56 gol gördü.
İngiltere'nin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki turnuvalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.
TUNUS 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta bulunuyor. Tunus, Dünya Kupası'nda oynadığı 12 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Tunus, katıldığı 4 Dünya Kupası'nda da gruptan çıkmayı başaramadı. Afrika ekibinin turnuva tarihinde attığı 8 gol de farklı isimlerden geldi.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
> İNGİLTERE
Belçika, Panama ve Tunus ile G Grubu'nda yer alan İngiltere'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Slovakya, İskoçya, Slovenya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini İskoçya ve Slovenya deplasmanlarında alan İngiltere, F Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Bobby Charlton, Peter Shilton, Gary Lineker, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi eski yıldız oyuncuların forma giydiği İngiltere, Rusya'daki Dünya Kupası'nda genç yıldızlarına güveniyor.
Premier Lig'de 37 maçta 30 gol atarak, 32 kez fileleri havalandıran Muhammed Salah'ın ardından gol krallığını ikinci sırada tamamlayan Harry Kane, İngiltere'nin Rusya'da gol yollarında en önemli kozu olacak. Ayrıca, Dele Alli ve Raheem Sterling de İngilizlerin güvendiği genç oyuncular.
FIFA dünya sıralamasında 13. sırada bulunan İngiltere'nin kadrosundaki tüm oyuncuları İngiltere Premier Lig'de forma giyiyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 62 maç yapan İngilizler, bunlardan 26'sını kazandı, 20'sinden beraberlikle, 16'sından mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 5 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 79 gol attı, kalesinde 56 gol gördü.
Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, son katıldıkları Brezilya'da düzenlenen şampiyonada beklentileri karşılayamadı. Roy Hodgson yönetimindeki İngiltere; Kosta Rika, İtalya ve Uruguay ile yer aldığı grubu yalnızca 1 puan ile son sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
İngiltere'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1950 - Grup aşaması
1954 - Çeyrek final
1958 - Grup aşaması
1962 - Çeyrek final
1966 - Şampiyon
1970 - Çeyrek final
1982 - Altıncı
1986 - Çeyrek final
1990 - Dördüncü
1998 - Son 16
2002 - Çeyrek final
2006 - Çeyrek final
2010 - Son 16
2014 - Grup aşaması
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
> TUNUS
Belçika, Panama ve İngiltere ile G Grubu'nda yer alan Tunus'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Tunus'un eski milli futbolcularından Nabil Maaloul'un çalıştırdığı Tunus, Afrika elemeleri 2. turunda Moritanya'yı iki maçta da 2-1 mağlup ederek 3. turda grup aşamasına kaldı.
Üçüncü turda Demokratik Kongo, Gine ve Libya ile mücadele eden Tunus, 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile 14 puan toplayıp, namağlup lider olarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Tunus'ta Nabil Maaloul, Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Youssef Msakni ve Naim Sliti gibi oyuncular ön plana çıkıyor.
Takımın yıldız ismi ise Wahbi Khazri. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Elyess Skhiri de Tunusluların büyük beklentisi olan bir başka isim.
Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. sırada yer alıyor.
Dünya Kupası'nda sürpriz peşinde olacak Tunus'un kadrosunun önemli bölümü Fransa ve Suudi Arabistan kulüplerinde kariyerlerini sürdüren oyunculardan oluşuyor. Tunus'un kadrosunda Kasımpaşalı Siyam Ben Youssef de bulunuyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Tunus Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 12 maç yapan Tunus, bunlardan sadece birini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Son 2 turnuvayı kaçıran Tunus, Dünya Kupası tarihi boyunca 8 gol attı, kalesinde 17 gol gördü. Tunus, 1978, 1998, 2002 ve 2006'da katıldığı Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaramadı.
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