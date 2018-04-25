İran kökenli İngiliz vatandaşı akademisyen Abbas Edalat'ın, akademik çalışma amacı ile gittiği İran'da gözaltına alındı.

Reuters'in, New York merkezli İran İnsan Hakları Örgütü'ne dayandırarak verdiği habere göre Londra'da bulunan Imperial College'de bilgisayar mühendisliği ve matematik profesörü olan Edalat'ın, Nisan ortasında gözaltına alındığı ifade edildi.

İran'da İran kökenli üç İngiltere vatandaşının daha tutuklu olduğu bilinmekteydi.

Çifte vatandaşlık taşıyan Edalat'ın gözaltı haberinin ardından İngiltere, İran'dan acil açıklama beklediğini bildirdi. Edalat'ın Tahran'da bulunana Evin cezaevinde olduğu belirtildi.

Edalat, Batı'nın İran'a ambargo ve yaptırımları karşısında olan bir aktivist ve bu konuda çalışan bir sivil toplum kuruluşunu yönetiyordu.

Gözaltı, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan vazgeçmesi gündemdeyken gerçekleşti.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, başka bir alternatif çözüm bulunmadan, Trump'ın İran ile anlaşmadan vazgeçmesini önelemek için Washington'da ABD Başkanı ile temaslarda bulunmuştu. Macron bugün yaptığı açıklamada, alternatif bulunmadan anlaşmadan çekilmesi ile çıkabilecek bir savaşa zemin verilemeyeceğini vurgulamıştı.

Telegraph'ın haberine göre ile İran'ın çifte vatandaş tutuklamalarının ardındaki motivasyon, Batı ile pazarlıklarda elini güçlendirmek olabilir. 2015'deki nükleer anlaşmadan bugüne kadar İran 30 çifte vatandaşı tutukladı.

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