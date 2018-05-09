Altı yılda İngiltere ve Almanya’da 14 proje yaptı

İnşaat sektörünün mutfağı olarak nitelendirilen arazi geliştirme konusu üzerinde uzmanlaşan ve Bomonti bölgesinin ilk yatırımcılarından olan Peker Holding, 30 yıllık Türkiye tecrübesinin ardından yurtdışına açılma kararı aldı.

Türkiye’deki tecrübelerini 6 yıl önce yurt dışına taşımaya karar verdiklerini ve ilk projelerini yerel bir ortakla İngiltere’de hayata geçirdiklerinin altını çizen Hasan Peker, İngiltere’nin ardından Almanya’yı da hedef ülke olarak belirlediklerinin altını çizdi. İki ülkede, Londra ve Düsseldorf şehirleri üzerine yoğunlaştıklarını fakat bu bölgelerin dışında da yatırımları bulunduğunu ifade eden Hasan Peker, yurt dışına yatırım yapacak Türk şirketlerine her türlü desteğe de hazır olduklarını vurguladı:

“Türkiye’nin inşaat teknolojisi ve geldiği nokta aslında dünyanın pek çok ülkesinden çok çok üstün durumda. Peker Holding olarak, ‘akıncı’ olarak geldik, ‘mevzileri kazdık’. Her şeyi hazırladık. Türkiye’deki sektöre de müthiş bir katkısı olur. Çünkü bunlar sonuç itibarıyla döviz getirici; ihracat gibi görünen, dış ticaret açığına fayda edecek işler.”

“Dickens’ın Şehri”ne girdi

Son olarak Londra’nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda bulunan Gravesend bölgesinde bir gayrimenkul satın aldıklarını ifade eden Hasan Peker, “Londra’nın ünlü Thames Nehri’nin kıyısında bulunan ve ünlü edebiyatçı Charles Dickens ile özdeşleşen bu bölge, geleceğin cazibe merkezleri arasında öne çıkıyor. 14,8 milyar poundluk hızlı tren hattının devreye girmesiyle, Londra ile Gravesend arası 16 dakikaya kadar indi. Paramount yine bölgede 3,2 milyar poundluk bir tema park projesine başladı. Burada satın aldığımız gayrimenkul eski bir doğum evi” şeklinde konuştu.

Almanya’ya değer kattık şimdi fonlar üstüne atlıyor

Almanya’da Düsseldorf şehrine yoğunlaştıklarını ifade eden Hasan Peker, “Düsseldorf’ın tam girişinde; 12 bin metrekarelik bir arsamız var. Aslında en büyük projemiz bu. 28 bin metrekareye yakın satılabilir alandan bahsediyoruz. Burada karma bir proje geliştiriyoruz. Bu proje, Almanya’nın en iyi mimarlık ofislerinden birinden ödül de aldı. Pazarlama olarak Novotel Grubu’nu seçtik. Almanya’da 135 oteli olan büyük bir grup. 25+5 sene kira sözleşmesi yaptık.

Bizim mimarla onların mimarları iç detayları çiziyorlar. Şimdi de fonlar talip oldu, çok büyük bir ihtimalle projeyi satacağız. Almanya’da gelir getiren bir şey yarattığınızda fonlar adeta ‘üstüne atlıyor’. Bugünden fonlardan 70-75 milyon euro arasında talep geldi. Ayrıca yıllık 3 milyon 600 bin euroluk kira kontratı var” dedi.

Her gün önümüze 10-12 proje geliyor

“Bir mal, alırken kazandırır. Bizim düsturumuz budur” diyen Hasan Peker sözlerine şöyle devam etti:

“Son dört yıl içinde Almanya’da üç tane projede toplam 250 daire satın almıştık. Çok uygun fiyatlara alıyoruz. Bu da şöyle oluyor; mesela kiracısı var ama iyi işletilememiş. Mahkemelik olmuş, bankaya düşmüş. Kiracı oranı yüzde 10 ila 15’e düşmüş. Biz aldıktan sonra hızlı şekilde A’dan Z’ye tamamen dış cephesini, camı çerçeveyi yeniliyoruz. 15-20 tane de yeni yer alıyoruz. Onları da temizliyor pırıl pırıl hale getiriyoruz. Şu anda yüzde 97,7 full kiracılı. Şimdi belki bu geliriyle bunları da satmayı düşüneceğiz. Almanya’da iyi bir ekibimiz var. Yenilemeyi çok hızlı yapıyoruz. Kiralamada da işletme işinde hakikaten başarılıyız.”

Bugüne kadar yurt dışında 14 projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Hasan Peker, gelecek dönemde yurt dışında büyümelerine hız vereceklerinin altını çizerken, “Her gün önümüze 10-12 proje geliyor. Bunların arasından, küresel büyüme vizyonumuza katkı sağlayacak projeleri değerlendirip, portföyümüzü geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni yatırımlarımızı GYO olarak yapıyoruz

Peker Holding şirketlerinden Peker GYO, geçtiğimiz aylarda halka arzını tamamladı ve borsada işlem görmeye başladı. Yurt dışındaki tüm projelerini halka arz edilen GYO’nun içine koymak istediklerini fakat SPK’nın bu konudaki tebliğine takıldıklarını da sözlerine ekleyen Hasan Peker, şöyle konuştu:

“Biz bunların tamamını GYO şirketinin içine koyduk ve Türkiye’de halka açılmaya karar verdik. Hepsi tek blok olarak yani büyük bir yapıydı. Hatta dedik ki; uluslararası bir firma olarak içinde Euro, Pound ve TL ile geliri olan geliştirmeyi GYO olarak koyduk. Her yerden geçti ama sonunda SPK dedi ki; ‘GYO’lar ancak yüzde 100’ü gayrimenkulle iştigal eden firmalara iştirak edebilir’.

Başkan ile bunu hemen düzeltmemiz lazım diye konuştuk. Başka bir konuda onlar da buna takılmışlar onu düzelteceğiz dediler. Fakat başkan değişti. Dedik ki biz bundan sonra gireceğimiz işleri direk GYO adına alırız ve yaparız. İlk önce 1 milyon 100 bin euroya satın aldığımız Düsseldorf’taki binayı GYO adına satın aldık. Sonra İngiltere’de Gravesend bölgesindeki projeyi GYO’nun içine koyduk.”

Müteahhitlerin inşaat kredisini bile çözüyoruz



Hasan Peker, neden arazi geliştirme tarafında olduklarını da şu sözlerle özetledi:

“Bunun iki nedeni var. Birincisi biz bu alanda kendimizi geliştirdik. Türkiye’deki eksiğin burada olduğunu anladık. Arsa yatırımı yaparken, iş süreçlerindeki sıkıntıları gördük. Öbür taraftan da satış yapabilmek için perakendeci olmak lazım. O ayrı bir iş. Tanıtımını yapmalısın, iyi bir şekilde pazarlamalısın… Biz işin bu tarafını, yetkin firmaların bilgi ve birikimini projeye ortak ediyoruz. Böylece onlar da kazanıyor, biz de kazanıyoruz. İnşaatın yapımında yani tablonun tamamına bakarsa bakarsak ciddi bir kâr yok zaten.



Kâr marjları çok düşük. Bunu hem taşere edip kontrol edecek hem de pazarlama ve satışını yapacak birini bulunca artı birtakım riskleri de onlara yüklüyoruz. Hatta müteahhitlerin inşaat kredisini bile çözüyoruz, paketin içinde her şey hazır veriyoruz. Diyoruz ki aslında en önemli satış ve tahsilatına güveniyorsan bu sözleşme bu projenin başarısı için yeterlidir.”

Bugüne kadar İstanbul’da çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Hasan Peker, grubun portföyünde yer alan Maslak’taki arazi ile ilgili de önemli bir açıklamada bulundu: “Maslakta bir arazimiz var. 3 bin metrekarelik, ana caddede, çok güzel bir yer. Vakıflar’ın yeriymiş daha önce. Vakıflar ihale etmiş, biz de o ihale edilen kişilerden devraldık o şirketi. Ardından da projesini geliştirdik, ruhsatını aldık. Burada da biriyle anlaşalım, ihtiyaç neyse ona göre yapalım dedik. Şimdi bir hastane grubuyla şu anda ön anlaşmayı yaptık."