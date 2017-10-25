İngiltere yeni terörle mücadele yasasını tartışıyor!

Birleşik Krallık'taki terör yasalarının bağımsız gözlemcisi Max Hill, terör eyleminde bulunmayan veya terör eylemi hazırlığı içinde olmayan aşırıcıların cezalandırılmasına yönelik hazırlanan yeni düzenlemeye dair hükümete uyarıda bulundu.

Hill, aşırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında radikal düşüncelere sahip olan ancak eylem niyeti bulunmayanlara verilecek cezaların ağırlaştırılması yönünde hükümetin planlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aşırıcılık ile terörizm arasında bariz fark olduğunu vurgulayan Hill, "Gerçek teröristlerin saklanacak hiçbir yerinin olmaması gerektiği konusunda hemfikiriz ancak hedeflenen eylemin aslında terör olmadığı durumlarda, terörizm adı altında yasaya tabi tutulmasının yanlış olacağını kabul etmeliyiz." dedi.

Hükümetin yeni alacağı kararlarda aceleci davranmaması ve Müslüman toplumla her zaman iletişimde kalması tavsiyesinde bulunan Hill, "Düşünceyi, herhangi bir harekete geçmeden veya hareket hazırlığında bulunmadan suç saymamalıyız. Hareketsiz, eylemsiz veya bunlara yönelik hazırlığı olmayan düşünce aşırıcılık olabilir, ancak terörizm değildir." ifadelerini kullandı.

Hükümetten konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Birleşik Krallık'ın terörizme ilham veren ideolojileri ele alması gerektiği belirtilerek "Bizim yapmak istediğimiz, terörizm, aşırıcı görüşleriyle teröristlerin radikalleşmesine yardım edenler veya terör eylemlerine göz yumanların tolere edilmeyeceğine yönelik açık bir mesaj vermektir." ifadesi yer aldı.

Ülkede bu yıl düzenlenen terör saldırılarının ardından yaz başında yapılan erken genel seçim öncesinde Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, aşırıcılıkla mücadeleye odaklanacaklarını belirterek terör yasalarının gözden geçirilmesi ve yeni tedbirler alınması vaatlerinde bulunmuştu. Alınacak tedbirler arasında terör bağlantılı suçlarından mahkum olan kişilere daha uzun hapis cezaları verilmesi ile yabancı terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılması bulunuyor.