Facebook'un kurucusu ve Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in veri gizliliği skandalı kapsamında ABD Kongresi'nde ifade vereceği iddia edildi.
CNN'in haberine göre, Zuckerberg ABD Kongresi'nden Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerinin izinsiz ve usulsüz kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından gelen talepler üzerine ifade vermeye karar verdi.
Adını vermemek kaydıyla konuşan bir Facebook yetkilisi, Zuckerberg'in senatörlerin sorularını yanıtlamak üzere birkaç hafta içinde başkent Washington'daki Kongre'ye geleceğini belirtti.
Zuckerberg'in Kongre'de ifade vermeyi kabul etmesinin, kişisel verileri toplayan diğer şirketlere yönelik baskıyı artırdığına işaret edilen haberde, ABD Senatosu'nun Facebook'un yanı sıra Google ve Twitter'ın CEO'larını ifade vermeye davet ettiği anımsatıldı.
ZUCKERBERG'DEN İNGİLİZ PARLAMENTOSUNA RET!
Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica veri analiz firmasıyla ilgili iddiaları araştıran parlamento komisyonuna ifade vermeyi reddetti.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu Başkanı Damian Collins, Zuckerberg'in komisyonunun davetini geri çevirdiğini açıkladı.
Collins, Facebook'tan komisyona gönderilen mektupta, Zuckerberg'in yardımcılarından birinin ifade verebileceğinin bildirildiğini aktardı.
Facebook ile ilgili özellikle Cambridge Analytica veri analiz şirketinin izinsiz kullanıcı profili toplaması bağlamında gündeme getirilen iddiaların son derece ciddi olduğunu ifade eden Collins, Zuckerberg'in komisyonun sorularını yanıtlaması gerektiğini söyledi.
Zuckerberg’in bir yardımcısını da dinleyebileceklerini belirten Collins, bununla birlikte ilk tercihlerinin Facebook CEO'sunun bizzat veya video bağlantısı aracılığıyla komisyonun sorularını yanıtlaması olduğunu kaydetti.
Cambridge Analytica ve AggregateIQ'nun iki çalışanını itiraflarına dayandırılan iddialar İngiltere Seçim komisyonuna ve yargıya da taşınmış durumda. İngiltere'nin AB'de kalmasından yana yürütülen kampanyaların temsilcileri, Brexit referandumunun yenilenmesini veya halka Brexit konusunda yeniden görüşünün sorulmasını istiyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığının sponsorluğundaki İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı.
İddialar Cambridge Analytica'nın eski çalışanı Christopher Wylie tarafından ortaya atılırken, verilerin kişilerin gizli mesajlaşmalarından da derlendiği savunulmuştu.
İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde de şirketin bazı yöneticileri, internet ortamında siyasetçilerin itibarını sarsmak için "aşk tuzakları" hazırlanabileceğini ve rüşvet verilebileceğini söylerken görülmüştü.
Görüntülerde, Cambridge Analytica Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix'in, şirketle dünya genelinde gizli şekilde seçim kampanyaları yürüttüklerini söylediği ortaya çıkmıştı.
Hakkındaki iddiaların kamuoyuna taşınmasının ardından Nix görevden alınmıştı.
Facebook, konuya ilişkin, "verilerin usulüne uygun kullanılmadığıyla ilgili iddiaların gözden geçirileceğini", Cambridge Analytica'nın faaliyetlerinin incelenmesi için kendi dijital adli bilişim uzmanlarından oluşan bir ekibi görevlendirdiğini açıklamıştı.
TEKNOLOJİ HİSSELERİ DÜŞÜYOR
Haberin ardından Facebook hisseleri bugün de değer kaybetmeye devam ederken, Twitter ile Google'ın çatı kuruluşu Alphabet'in hisselerinde de düşüş görüldü.
TSİ 19.30'da 154,80 dolara kadar gerileyen Facebook hisselerinin bu saatte günlük kaybı yüzde 3,2'ye ulaştı. Böylece, veri skandalı nedeniyle Facebook hisseleri geçen pazartesiden bugüne yüzde 16,3 değer kaybetti.
Twitter'ın hisse başına değeri aynı saatte yüzde 9 düşüşle 29,05 dolara kadar gerilerken, Alphabet'in hisseleri de bu saatte yüzde 1,7 kayıpla 1.035 dolardan işlem gördü.
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