Ingolstadt - Holstein Kiel rakamlar

Ingolstadt ve Holstein Kiel, 29 Nisan 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Ingolstadt 42 puanla 7. sırada, Holstein Kiel 49 puanla 3. sırada bulunuyor. Ingolstadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Holstein Kiel, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 452. İddaa'da Ingolstadt kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Holstein Kiel kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Ingolstadt son haftadaki Holstein Kiel müsabasında 2-1 kazandı.

Holstein Kiel ise Ingolstadt maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Ingolstadt, 22 gol attı ve 18 gol yedi.

Holstein Kiel ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Holstein Kiel, 29 gol atarken 23 gol yedi.