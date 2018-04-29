Ingolstadt - Holstein Kiel rakamlar

Almanya 2. Bundesliga heyecanı devam ediyor. Ingolstadt, 29 Nisan 2018 Pazar günü Holstein Kiel takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Ingolstadt 42 puanla 7. sırada, Holstein Kiel 49 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ingolstadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Holstein Kiel son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 452. İddaa'da Ingolstadt kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Holstein Kiel kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Ingolstadt önceki hafta Holstein Kiel mücadelesinde 2-1 kazandı.

Holstein Kiel ise Ingolstadt karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Ingolstadt, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 18 gol yedi.

Holstein Kiel, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Holstein Kiel 29 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.