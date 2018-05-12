Ingolstadt - Kaiserslautern maç önü

Ingolstadt ve Kaiserslautern, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Ingolstadt 45 puanla 7. sırada, Kaiserslautern 32 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ingolstadt, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kaiserslautern son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ingolstadt kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, Kaiserslautern sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Ingolstadt önceki hafta Darmstadt 98 mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Kaiserslautern ise Sandhausen maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Ingolstadt, 23 gol attı ve 23 gol yedi.

Kaiserslautern, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Kaiserslautern, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 34 kez topu kendi kalesinde gördü.