ininal, BKM üyesi oldu

Son kullanıcılar için sunduğu internetten indirimli alışveriş yapılmasını sağlayan kartların yanı sıra kurumsal finansal çözümleri de geliştiren ininal, Bankalararası Kart Merkezi topluluğuna katıldı.

1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ve 600.000 aylık aktif kullanıcıya ulaşan ininal, Türkiye'de geliştirilen finans teknolojilerini destekleyen BKM'ye üye olduğunu duyurdu.

BKM üyeliği hakkında konuşan ininal CEO'su Ömer Suner, “2012 yılında piyasaya çıkarken banka dışındaki kurumların finansal servisler sunmasını sağlayan bir devlet düzenlemesi yoktu. 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri Kanunu ile elektronik para kuruluşları için de yeni bir dönem başlamış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) izin alma zorunluluğu getirildi. Biz de ininal olarak bu düzenlemeyle elektronik para faaliyet lisansımızı edindik. BDDK lisansının ardından şimdi de BKM üyesi olarak rekabetçi ödeme sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirdik. Nakitsiz bir toplum hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken bizimle aynı hedefi paylaşan BKM ile ortak projeler gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. ininal'ın BKM üyeliği Türkiye'nin finansal ekosistemi için heyecan verici bir gelişmedir” dedi.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM)