ininal, N Kolay ile anlaştı

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine temel finansal hizmetler sunan ininal, N Kolay ile anlaşarak bakiye yükleme ağını güçlendirdi. ininal’ın piyasada 2,5 milyonun üzerinde ön ödemeli kartı bulunuyor. 10.000’den fazla perakende ve ATM noktasında kullanıcılarına bakiye yükleme, yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcayabilme olanağı veriyor.

ininal Strateji ve Kanaldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Demir “ininal olarak sunduğumuz finansal kolaylıkları daha fazla insana ulaştırabilmek için nakitsiz toplum hedefiyle perakende ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, ininal kartlara artık, “Her mahalleye yürüme mesafesinde bir hizmet lokali” sloganıyla faaliyet gösteren N Kolay’ın tüm noktalarından da yükleme yapılabilecek. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi farklı alanlarda da genişletmek istiyoruz” dedi.