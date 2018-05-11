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* Şiddetli baş ağrısı

* Bilinç değişikliği

* Bazı kişilerde bu belirtiler birkaç dakika veya saat sürer ve sonra tamamen geçer. Bu duruma ‘geçici iskemik atak’ denir. İhmal edilmemelidir. Çünkü bu kişilerin inme geçirme riski yüksektir.