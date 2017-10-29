Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım ve İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Semih Giray, düzensiz yaşam, yoğun sigara ve alkol kullanımı, kolesterolü artıracak beslenme biçimi, et ve yağ tüketiminin fazla olduğu bölgeler ile hareketsiz yaşamın inme riskini artırdığını söyledi.
Giray, 29 Ekim Dünya İnme Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, akut önmenin önemli hastalıklardan biri olduğunu belirtti.
İnmenin kişileri engelli bırakma riski açısından birinci sırada yer aldığını belirten Giray, "Ölüm nedenleri arasında ise üçüncü sırada yer almaktadır. Akut inme yaşanma sıklığı 6 dakikada birdir" dedi.
İNMEDE BU BELİRTİLERE DİKKAT!
AA'nın haberine göre; Giray, ani gelişen akut inmede hızlı hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: "Kolda ve bacakta tutmama, uyuşma, görme kaybı, konuşmada bozulma, dengesizlik, bayılma ve bilincin hızla kaybolması gibi klinik bulguları var. Bunlardan birini görüyorsak hızlıca hastayı acil servislere ve ilgili tedavinin yapıldığı hastanelere ulaştırmamız gerekiyor. Bu açıdan ilk 6 saat çok önemli. Özellikle ilk 4,5 saatte damar açıcı tedaviyi uyguladığımız zaman hastaların yaklaşık yarısında büyük bir iyileşme sağlıyoruz. Diğer yarısında damardan açılan tedaviye yanıt vermeyince anjiyo ile tıkalı damarları açıyoruz. Bu tedavi çok büyük yarar sağlıyor. Özürlülükte azalma oluyor. Ölüm riskini ciddi derecede azaltıyor ve hasta kısa sürede tekrar evine, ailesine, çocuklarına kavuşabiliyor."
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın da aynı rahatsızlığı geçirdiğini anımsatan Giray, bunun akut inmenin Türkiye'de ve dünyada ne kadar sık görüldüğünün, hastaların hızlıca tedavinin yapıldığı merkezlere götürülmesi gerektiğinin kanıtı olduğunu belirtti.
Giray, hastalığın belirtilerinin fark edilmesi ve kişinin 112 Acil Servis ekiplerinin koordinasyonunda inme merkezlerine taşınmasının önemine işerat ederek, bunun hem tedavi açısından, hem de hastalığın ülke üzerindeki ekonomik yükünün azaltılması açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
HAREKETSİZ YAŞAMIN ETKİSİ
İnmeyi arttıran etkenlere işaret eden Giray, "Düzensiz yaşam, yoğun sigara, alkol kullanımı, kolesterolü artıracak beslenme, bizim gibi et tüketiminin fazla olduğu, yağ tüketiminin fazla olduğu bölgeler ile hareketsiz yaşamın ön planda olduğu bölgelerde inme yükünün de çok fazla arttığını görüyoruz" ifadesini kullandı.
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