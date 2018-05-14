Romanya'nın popüler isimlerinden Inna, önceki akşam İstanbul’da konser verdi. Maslak’taki Uniq İstanbul’da sahneye çıkan şarkıcı, sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Ancak o coşku, Inna’nın yaşadığı talihsiz kazayla yerini endişeye bıraktı.



KONSERE DEVAM ETTİ



Şarkı söyleyip dans ettiği sırada sahneden yere düşen Inna, ekibini panikletti. Güvenlik ve sağlık görevlilerinin yanına koştuğu şarkıcı, kısa sürede kendini toparlayıp sahneye döndü. Hayranlarına “Ben iyiyim, merak etmeyin” diyen Inna, konserine kaldığı yerden devam etti. Bacaklarından hafif şekilde yaralanan sanatçının tedavisi, sahne sonrası gittiği hastanede yapıldı. Inna, hastaneden ayrılır ayrılmaz Ankara’daki konseri için yola çıktı.

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