DHA'nın haberine göre, Inna, dün akşam Maslak'ta sahne aldı. Şarkısı ve dansıyla herkese eğlenceli dakikalar yaşattığı sırada kendisini yerde bulan güzel şarkıcı neye uğradığını şaşırdı.



Kaza sonrasında dansçılar sahnedeki şova devam ederken, Inna ise aracına gitti. Bir süre sonra kendine gelen Inna, "ben iyiyim" deyince hayranları da "Inna" sloganlarıyla karşılık verdi.



Inna'nın düşme anları konsere gelenler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü şarkıcının sahneden düştüğü anlar kameraya böyle yansıdı...