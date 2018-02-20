NTV'nin haberine göre, Ocak ayında çıkan yeni albümü Nirvana’nın radyo promosyon çalışması için tek tek radyoları ziyaret eden Inna, “Türkçe öğrenmek ve Türkçe bir şarkı söylemek ister misiniz?” sorusuna “Türkçe'yi öğrenmek isterim. Zaman bulduğumda bunu yapacağım. Türkçe şarkı söyleyebilirim bu konuda Türkiye'ye bir sürprizim olabilir” cevabını verdi.

Çocukluğundan beri Tarkan dinlediğini ve megastarla düet yapmak istediğini açıklayan Inna, ziyareti sırasında Atatürk'ün Şişli’deki evini de gezme fırsatı buldu.