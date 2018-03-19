Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’ne bağlı Aşağı Konak Köyü’nde yaşayan 4 çocuk babası Cahit Caner (37), 31 yıldır resim çiziyor.

Gazete Habertürk'ten Mehmxet Kayahan'ın haberine göre inşaatlarda sıhhi tesisat ustası olarak çalışan Caner, 2 kez resim öğretmenliği bölümünü kazanmasına rağmen ailesine bakmak zorunda kaldığı için gidemedi. 11 çocuklu bir ailenin çocuğu olan Caner, 6 yaşında okula giden ağabeylerinin resimlerine bakarak ve çizgi film karakterleri çizerek resme başladı.

19 yaşında inşaatlarda çalışmak için Antalya’ya giden Caner, 2014’te Çınar’da bulunan 1800 yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki kazılarda işçi olarak yer aldı. Kazı Başkanı Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun, güzel resim yaptığını öğrenince Caner’in elinden kazma küreği alıp kalenin resimlerini yaptırdı.

Yeteneğinden dolayı kaymakamla tanıştırılan Caner, resmi kurumlara asılması için resimler yaptı. Aralarında Afganistan Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı General Abdül Raşid Dostum’un kaldığı villanın da bulunduğu bazı evlerin duvarlarına resimler de çizen Caner, “Aşk ve sevgiyle çiziyorum. İnsanların da resimlerini gördüğünde benim gibi hissetmesini istiyorum” dedi. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Coşkun ise “Cahit gerçekten muazzam bir yetenek. Kendisine sergi açmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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