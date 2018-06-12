Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri ve sikke ortaya çıktı.

AA'nın haberine göre Kervansaray Mahallesi'nde Denizli-Antalya yolu kenarında devam eden bir iş merkezi inşaatında, iş makinasıyla yapılan temel kazısı sırasında topraktan kemikler çıktı.

İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak durumu Denizli Müze Müdürlüğüne bildirdi. Aralarında uzman arkeologların da bulunduğu Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.

Toprağın elenmesi sonucu Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve sikke tespit edildi.

Müze yetkilileri, çıkan parçaları incelemek üzere teslim aldı.

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