Türkiye İMSAD, 2018 yılı itibarıyla hayata geçirdiği İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Şubat 2018 sonuçlarını açıkladı. Türkiye İMSAD, Ağustos 2013’ten beri hazırladığı ve her ay düzenli olarak açıkladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksleri çalışmasına bir yenisini daha ekleyerek dış ticaretin nabzını tutmaya başladı.

Endeks sonuçlarına göre, en yüksek ihracat birim fiyat artışı yüzde 38,5 ile mineral ürünlerde gerçekleşti. En düşük birim fiyat artışı ise yüzde 1,8 ile prefabrik yapılarda oldu.

2018 yılı şubat ayında inşaat malzemesi sanayisinin 8 alt ürün grubundan 7’sinin ihracatı, miktar olarak geçen yılın şubat ayına göre artarken 1’inin ihracatı geriledi. İhracat Miktar Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre önemli ölçüde arttı.

İhracat, geçen yılın şubat ayı ile aynı miktarda, 2,86 milyon ton olarak gerçekleşti. Miktar olarak demir çelik bazlı ürünlerin ihracatı düştü. Şubat ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 51,8 ile yalıtım malzemelerinde, en düşük miktar artışı ise yüzde 0,8 ile kimyasal ürünlerde oldu.

ÜRÜN GRUPLARININ HEPSİNDE İHRACAT DEĞER OLARAK ARTTI

2018 yılı şubat ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak geçen yılın şubat ayına göre arttı. Şubat ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 60,2 ile yalıtım malzemelerinde gerçekleşti. En düşük değer artışı ise yüzde 13,1 ile kimyasal ürünlerde oldu. İnşaat Malzemeleri dış Ttcaretinde ihracat, şubat ayında, değer olarak bir önceki aya göre artarken, ithalat geriledi. İhracat birim fiyatları şubat ayında 0,55 dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın şubat ayında birim fiyat 0,47 dolardı. Buna göre ihracat birim fiyatları yüzde 17 artış gösterdi.

İhracat Değer Endeksi şubat ayında yine mevsimsellik ile birlikte arttı. Geçen yılın şubat ayının da oldukça üzerinde gerçekleşen ihracat değer olarak 1,59 milyar dolar seviyesine ulaştı ve geçen yılın şubat ayına göre yüzde 17,7 arttı.

İthalat şubat ayında 300 bin ton olarak gerçekleşti. İthalat Miktar Endeksi şubat ayında geriledi ancak geçen yılın aynı döneminin yüzde 15 üzerine çıktı. İthalat Değer Endeksi şubat ayında bir önceki aya göre geriledi, 727 milyon dolar ile geçen yılın üzerinde gerçekleşti. Ancak gerilemeye rağmen değer, geçen yılın şubat ayının yüzde 13,2 üzerinde oldu.

İthalat Birim Fiyat Endeksi şubat ayında 100 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. İthalat birim fiyatları, geçen yılın şubat ayı birim fiyatına göre kilogram başına yüzde 1,6 gerileyerek, 2,43 dolara indi.