İnşaat sektöründe 'devrim': Hollanda dünyanın ilk yaşanabilir 3 boyutlu baskı evlerini yapıyor

Dünyanın ilk 3 boyutlu (3D) yazıcıdan çıkma, beton ve aynı zamanda yaşanabilir evleri, yakında Hollanda'nın Eindhoven kentinde inşa edilmeye başlanıyor.

Daha önce de 3D yazıcıyla evler yapılmıştı ancak hiçbiri insanların yaşamasına uygun değildi.

Bu yaratıcı projenin ardındaki Hollandalı ekip, yeni sistemin, inşaat sektöründe "devrim" niteliği taşıyacağını, başka enerji ve çevre dostu ev tasarımlarının önünü açacağını savunuyor.

Emlak geliştirme uzmanları, bu projenin Hollanda'da duvarcı sıkıntısına çözüm getirmenin yanı sıra inşaat sırasında çevreye verilen zararı ve maliyetleri de en aza indireceği görüşünde.

"Milat Projesi" olarak anılan sitenin inşaatı sırasında normale kıyasla çok daha az çimento kullanılacak.

Projeye Eindhoven Teknoloji Üniversitesi de destek veriyor.

Altyapı da 3 boyutlu yazıcıyla üretilecek

Kullanılan 3D yazıcı, esasen dev bir robot kol şekline sahip ve kremşanti kıvamında özel bir çimento püskürten bir de başlığı bulunuyor.

Uygulama sırasında çimento, mimarın tasarımına uygun bir şekilde dökülüyor; duvar oluşturmak için kat üstüne kat geçiyor, bu sayede duvar daha da sağlamlaşıyor.

İnşaat firması Van Wijnen'deki yöneticilerden Rudy van Gurp, "Artık ev inşaatında kullanılan kalıplara ihtiyacımız yok; dolayısıyla gereğinden fazla çimento kullanmamız da söz konusu olmayacak" diye konuştu.

İlk etapta yeni evlerin iç ve dış duvarları tamamen yazıcıyla üretilecek.

3 katlı ve 3 odalı planlanan beşinci ev bittiğinde, kanalizasyon boruları ve diğer gerekli tesisatın da 3D yazıcı kullanılarak evlerin yapıldığı yerde üretilmesi ve bu şekilde maliyetin daha da düşmesi umuluyor.

Ancak evlerin temeli yine geleneksel yöntemlere uygun şekilde atılacak.

Akıllı evlere geçiş

Buna ek olarak 3D yazıcı kullanımı, yapının herhangi bir yerine kablosuz alıcılar yerleştirilmesine ve bu sayede ışık, ısıtma ve güvenlik kontrollerinin iç içe geçip evin tamamen "akıllı olmasına" da fırsat verecek.

Van Gurp, 3D yazıcı kullanımı yaygınlaştıkça insanların kendi zevklerine göre ev inşa etmelerinin de kolaylaşacağına inanıyor.

İlk etapta 'üretilecek' beş ev, 2019'da satışa sunulacak.

Emlakçılar, evlerin tasarım fotoğraflarını internet sitelerine koyalı bir hafta bile geçmeden 20 aileden başvuru geldiğini söylüyor.

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