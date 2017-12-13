Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır geliştirdiği projelerle piyasadaki canlılığı ayakta tutan inşaat sektörünün, ekonomideki büyümeye de katkıda bulunduğunu bildirdi.
Sektörün, son yıllardaki atağı ve yatırımlarıyla lokomotif olma özelliğini bir kez daha kanıtlasa da içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle tam verim sağlayamadığını vurgulayan Özyurt, bu sorunların en başında maliyet artışlarının geldiğini kaydetti.
Özyurt, hareketli gündem nedeniyle bu konunun şu sıralarda çok fazla konuşulmadığını ancak problemin devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Özellikle demir fiyatlarındaki artış... Demir fiyatları 9 ay içinde yüzde 80-90 artmış durumda, betondaki artışın da bu sene yüzde 30-40 olacağını tahmin ediyoruz. Bu maliyetler öyle ya da böyle fiyatlara yansıyacaktır. Piyasanın daralması nedeniyle fiyat artışını çok hissetmedik ama zaman içinde bu fiyatlara yansıyacağı kesin. Maliyetlerdeki artışlar müteahhit firmaları çok büyük sıkıntıya soktu. Artan maliyetler karşısında tedbir alınmalı. Çok yakın zamanda bir çok inşaat şirketi bu maliyetler yüzünden el değiştirme ya da kapanmak zorunda kalabilir. Neredeyse ikiye katlanan demir maliyetleri, inşaatların yarım kalmasına sebep olacak seviyeye geldi. İnşaatçıyı faiz değil, demir fiyatları batıracak."
"KDV muafiyeti getirilmesi rahatlatır"
Özyurt, inşaatçıların belini büken demir fiyatlarındaki artışın yurt dışı borsalarından kaynaklandığını bildiklerini kaydederek, buna yapacak bir şey olmadığını aktardı.
Tamer Özyurt, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer maliyet artışlarına etki edemiyorsak o zaman bir takım tedbirler alınabilir. Örneğin geçici bir süre KDV muafiyeti getirilebilir. Nasıl tapu harçlarında yapıldı şimdi de bu konuda yapılabilir. İnşaat firmaları KDV’den muaf tutulabilir ya da inşaatçıların alacakları vergi iadesinden mahsup edilebilir. Daralmanın üzerine bu maliyet artışı gerçekten sektörü zora sokacak. Şu anda şirketler satış yapmaya odaklandı bu konu geri planda kaldı çok konuşulmuyor ama sorun ciddi boyutlara geldi. Büyük ve güçlü firmaların ayakta kalabileceği ve inşaatların yarım kalabileceği bir döneme girmenin eşiğindeyiz."
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