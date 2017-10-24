Şeyhsinan Mahallesi Ereğli Sokak'ta bir apartman inşaatında çalışan sıva ustası Engin Afşar, 5. katın dış sıvasını yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Afşar, ağır yaralandı.

AA'nın haberine göre; olayı gören diğer çalışanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından, Afşar'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Afşar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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