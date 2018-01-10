Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaat alanında yapılan kaynak sırasında yağ varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Nusaybin ilçesi Abdulkadirpaşa Mahallesi'ndeki inşaat alanında kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar, yakındaki yağ dolu varilin patlamasına neden oldu. Patlamayla birlikte kaynak yapan işçi alevler içerisinde kaldı. İnşaattaki diğer çalışanların müdahale ettiği işçi, çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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