İnşaat maliyet endeksi, Nisan 2018 itibarıyla 151.21’lik rekor seviyesine ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre endeksin son 1 yıllık artışı ise yüzde 20’yi buluyor. Nisanda maliyetlerde en hızlı yıllık artış da görüldü. TÜİK’e göre Endeks 2016’da yıllık yüzde 11.22, 2017’de ise yüzde 15.04 artmıştı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 22.01, işçilik endeksi yüzde 15.54 arttı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre maliyetlerde mart ayına göre ise kısmi bir artış görüldü. Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2.03’lük bir artış oldu.