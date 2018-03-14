ABD'de Yogi isimli bir köpek, insana benzeyen yüz hatlarıyla inyernetin en çok konuşulan konularından biri geldi.

Shih-tzu cinsi köpeğin sahibi bi Chantal Desjardins, Yogi ve diğer köpeği Darla'nın bir fotoğrafını Facebook hesabından paylaştıktan sonra, Yogi'nin viral olduğunu ifade etti.

Kahverengi gözleri, kaşları vep embe dudaklarıyla şaşırtan köpeğin fotoğrafları sosyal medyada yüzlerce kez paylaştı. Yogi için kimi kullanıcılar 'Çok rahatsız edici bakamıyorum' gibi tepkiler gösterirken kimisi köpeğin çok sevimli olduğunu ifade etti. Bazı kullanıcılar da köpeğe Snapchat'teki yüz değiştirme uygulaması yapılmış gibi olduğunu yazdı.

Köpeğin sahibi, Chantal Desjardins, köpeğinin Leonardo DiCaprio, Ed Sheeran, Nicholas Cage gibi birçok ünlü isme benzetildiğine dair mesajlar aldığını açıkladı.

(Yogi - Ed Sheeran)

Köpeği hakkında kendisine yüzlerce yorum gelen 27 yaşındaki kadın, köpeğinin ilginç görünümünü daha önce fark etmediğini söyledi.

(Yogi - Leonardo DiCaprio)

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER