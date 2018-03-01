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Poz verirken normalde giydiği kıyafetler dışında bir şey giymiyordu, telefonda konuşuyor gibi yapıyor ya da dondurma yiyor gibi yapıyordu. Yani insanların ona garip garip bakması için kışkırtıcı hiçbir şey yapmıyordu.