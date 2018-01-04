"İnsanlık Köyü" martta hasta kabulüne başlayacak

Bursa Valiliğinin öncülüğünde madde bağımlılarının uzmanların gözetiminde tarım, hayvancılık, el sanatları ve bazı atölye çalışmalarıyla rehabilitasyonu için Orhaneli ilçesinde oluşturulan "İnsanlık Köyü" mart ayında kapılarını açacak.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ilçede oluşturulacak merkezlerden ilki olan Orhaneli ilçesinin kırsal Nalınlar Mahallesi'ndeki "İnsanlık Köyü", yüzde 90 oranında tamamlandı. Aynı anda 40 hastaya hizmet verecek kapasitedeki köyde oluşturulan bungalovlarda konaklayacak bağımlılar, el sanatları, tarım gibi birçok uğraşla ilgilenecek ve alanında uzman kişilerin destekleriyle tekrar topluma kazandırılmaya çalışılacak. Doktor, din görevlileri ve sosyal uzmanların bulunacağı köy hakkında açıklama yapan Vali İzzettin Küçük, "İnsanlık Köyü" ile bağımlılara tedavi imkanı sunmayı amaçladıklarını söyledi.
Vali Küçük, köydeki konaklama ve sosyal tesis binalarının yapıldığını, sadece köy içi yolların yapımının devam ettiğini belirtti.
"BU ZEHRE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"
"İnsanlık Köyü"nün mart ayından itibaren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) iş birliğiyle madde bağımlılarını kabul etmeye başlayacağını dile getiren Küçük, şöyle konuştu: "Proje Türkiye'de ilk ve örnek olacak. Umarım başarırız ve bir örnek olarak Türkiye'ye yayılır. Çocuklarımızın geleceğini çalan, hayatını karartan bu zehre karşı mücadelemiz bütün gayretimizle devam edecektir. Ne kadar zor olursa olsun bir çocuk bile kurtarsak bizim için bir zaferdir. Bir çocuğumuzun acısını dindirmek, onun gözündeki parıltıyı görmek en büyük mutluluğumuz olacaktır. Çocuklarımızın acısını dindirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. En büyük mutluluğumuz onların sağlığına kavuşmasıdır."Küçük, bağımlıların tarım ve hayvancılıkla uğraşarak atölye çalışmaları gerçekleştireceğini ve el sanatları öğrenerek rehabilite edileceğini anlattı.Vali Küçük, projenin benzerinin Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de devam ettiğini kaydetti.
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