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John işte o sırada inanılmaz bir şeyin farkına vardı. Hayatta yoksul olmaktan çok daha kötü şeyler vardı. Tıpkı arabası olan ancak sağlığı kötü durumda olan bu kadın gibi. Gözyaşlarına boğulan John, o gün topladığı bütün parayı Gladys’e vermeyi teklif etti. O esnada bir başka sürücü yaşananlara tanık oldu ve fotoğraf çekti.