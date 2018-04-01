İnsanlık Suçu 1. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu'nun 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İnsanlık Suçu 2. yeni bölümüyle 7 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de ekranlara geleccek. İşte İnsanlık Suçu 2. yeni bölüm fragmanı ve 1. bölüm özeti...

İNSANLIK SUÇU 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cemal Gökdemir, Gökdemir Ailesi ile karşı karşıya geliyor!

Cemal, acılarla dolu geçmişinin intikamını almak için harekete geçiyor. Gökdemir Ailesi'ne yaptığı baskın sonrası herkesi karşısına alan Cemal'in yeni planı ne olacak? Gökdemir Ailesi, bir anda karşılarına çıkan Cemal'e karşı nasıl bir hamle yapacak? Sami ile Cemal'in birlikte hareket etmeleri nasıl sonuçlanacak?

İNSANLIK SUÇU 1. BÖLÜM ÖZETİ

Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in hayatı, uzun süredir hasta olan babasının ölümüyle bir anda değişir. Babası son nefesini vermeden önce ona zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Daha önce varlığından bile haberi olmadığı amcası Sami Gökdemir cenazeye gelerek sadece Cemal’in kafasındaki soruların cevabını vermekle kalmaz aynı zamanda onu İstanbul’a davet ederek sahip oldukları zenginlikten pay da vaat eder.

Çocukluğundan beri zenginlik hayalleri kuran Cemal, annesi Hülya’nın da etkisiyle yıllarca onları sefalete mahkum eden amcasının teklifini reddeder. Ancak beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst edecek ve kararını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalacaktır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER