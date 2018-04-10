Ekranların yeni dizisi İnsanlık Suçu 3. bölüm tanıtım fragmanı dizinin son bölümü ekranlara geldikten sonra internette düştü. Kanal D ekranlarında İnsanlık Suçu son bölümünde Cemal, amcasından bir şans daha istiyor. İnsanlık Suçu yeni bölüm fragmanında ise Cemal kız kardeşinin bebeği olduğunu öğrenince bir namusumuz vardı o da yok artık diyor. İnsanlık suçu 3. bölümü ne zaman ekranlara gelecek? İşte yeni bölüm tarihi ve 3. yeni bölüm fragmanı...

İNSANLIK SUÇU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Cemal, kardeşinin ortaya çıktığını ve bir bebeği olduğunu öğreniyor!

Cemal en yakın arkadaşı Selim tarafından ihanete mi uğruyor?Selim’in planı ne?Sami, Hülya’yı ziyarete gidiyor. Bu ziyareti öğrenen Emel ise deliye dönüyor ve Sami’yi kendisini boşamakla tehdit ediyor.Esra’nın geri döndüğünü öğrenen Cemal, annesinin söyledikleri karşısında şaşkına dönüyor ve kardeşi ile yüzleşiyor!

İNSANLIK SUÇU 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İnsanlık Suçu, heyecan dolu yeni bölümüyle 14 Nisan Cumartesi 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.

İNSANLIK SUÇU SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Cemal, tam olarak suçsuzluğunu ispat edemez. Ancak delil yetersizliğinden serbest kalır. Tam işleri yoluna koyduğunu düşünürken amcasının artık onunla görüşmek istemediğini öğrenir.Bu sırada Adana'da da hiç beklenmedik gelişmeler yaşanır. Cemal'in kardeşi Esra annesinin evine geri döner. Ancak bu dönüş yeni sıkıntıların başlangıcı olacaktır.Diğer tarafta Suna, Gökhan'ın ihanetiyle yüzleşmeye karar verir.

Bu durum Suna ile ilgili hiç bilinmeyen sırları da gün yüzüne çıkaracaktır. Gökdemir Malikânesi'ne gelen Cemal, amcasından bir şans daha isterken, aldatılmanın acısını çeken Suna, Sami ve Emel'in önünde Gökhan'la hesaplaşmak için fırsat kollamaktadır. Aniden gelişecek olaylar başta Cemal ve Suna olmak üzere herkesin hayatını bir kez daha değiştirecektir.

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