İnsanlık Suçu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Suna eli kolu bağlı şekilde Gökhan ile evlenmek zorunda kaldı. Ceml ise bu işe bir dur demeye kararlı. İşte İnsanlık Suçu 4. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

İNSANLIK SUÇU 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Suna, nişanlısı Gökhan'ı sevse bile son gördükleri karşısında onunla evlenmekten vazgeçmek ister. Bu duruma ne Gökhan, ne de annesi Emel izin vermeyecektir. Gökhan, Suna'nın Cemal ile olan yakınlığından dolayı kıskançlık krizine girip Suna'nın ayrılık teklifini kabul etmeyecektir. Evliliğin engellenmesi için Suna'nın tek güvendiği isim ise Cemal olur!

Cemal ise, kız kardeşini affetmemektedir. Bebeği ondan koparmaya çalışarak cezalandırmak ister. Esra'nın gözyaşları ve bebeğin masumluğu Cemal'i kararından vazgeçirmeye yetecek mi?

İNSANLIK SUÇU 3. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, yaptığı beklenmedik hamle ile Selim’den ve tehditlerinden kurtulmayı başarmıştır. Bunun rahatlığını yaşarken, annesinden gelen telefon ile soluğu hastanede annesi ve kardeşi Esra’nın yanında alır. Hastanede Esra’nın bir bebeği olduğunu öğrenen Cemal adeta delirir. Ne kadar ısrar etse de Esra bebeğin kimden olduğunu Cemal’e söylemez. Cemal kardeşine zarar verme noktasına geldiğinde, onu durduracak kişi Suna olacaktır.

Hülya’nın İstanbul’a geldiğini öğrenen Sami ise karmaşık duygular içindedir. Onu görüp yıllardır içinde tuttuklarını söylemek istemektedir. Ne var ki kocasının Cemal’e gösterdiği ilgiden zaten son derece rahatsız olan Emel, Sami’nin Hülya ile iletişim kurmasını affetmeyecektir. Bu arada Gökhan’ın eline geçen bazı fotoğraflar hem Suna’yı hem de Cemal’i son derece güç duruma sokar. Çaresizce bir çıkış yolu arayan Cemal’in imdadına ise Cevher yetişecektir.

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