İnsanlık Suçu 6. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri şimdi İnsanlık Suçu 7. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İnsanlık Suçu'nda Cemal, baba yadigarı atölye için büyük bir mücadeleye soyundu. Suna yeni hayatında Cemal'den uzak durmaya çalışsa da bunu başaramadı. Cemal’in Kadriye ile görüştüğünü öğrenen Hülya deliye döndü ve Cemal'i çok sert sözlerle eleştirdi. Bu sırada Kadriye'nin Cemal'den annesini silmesini istemesinin yanında bir isteği daha ortaya çıktı. Kadriye anlaşmanın sonuna, Cemal'in babasından doğan tüm yasal haklardan feragat ettiğiyle ilgili bir madde koymuş. İşte İnsanlık Suçu 7. yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

İNSANLIK SUÇU 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İnsanlık Suçu 7. yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından büyük bir merakla bekleniyor.Yayıncı kuruluş İnsanlık Suçu yeni bölüm fragmanını yayınlar yayınlamaz, haberimizden takip edebilirsiniz.

İNSANLIK SUÇU 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal, ilk defa gördüğü babaannesi Kadriye’den baba yadigârı atölyeyi ister. Kadriye bir şart koşar. Eğer annesini silerse, istediğini alacaktır. Cemal, bir seçim yapmak zorundadır. Cemal’in Kadriye ile görüştüğünü öğrenen Hülya deliye döner. Cemal günden güne ondan tamamen kopmaktadır.

Gökhan ise; hapisten yeni bir çevre edinmiş çıkar. Artık onun adına can yakan gizemli bir yardımcısı vardır.

Suna, evden ayrılıp ayakları üzerinde durma mücadelesi verirken, Cemal’den uzak kalmaya kararlıdır ama tam tersi olur. Suna ne kadar dirense de Cemal’den uzaklaşamaz… Kader ikilinin yollarını yeniden kesiştirir. Ve Cemal’in bu tesadüfe bir itirazı olmayacaktır.

Diğer yandan Esra, Selim’in acısından ne yaptığını bilmez haldedir. Yeni tanıştığı gizemli kadın, Esra’nın hayatını bambaşka bir hale getirecektir.

Malikânede ise, sular durulmuyordur. Sami gerçeği daha fazla saklayamaz ve Cemal’in babası olduğunu annesi Kadriye’ye açıklar. Bu yeni bilgi Gökhan’a hiç istenmeyen bir anda ulaşınca, ortalık karışır.

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