İnsanlık tarihi yeniden yazılabilir: 9,7 milyon yıllık diş bulundu!

Mainz Doğal Tarih Müzesi müdürü ve araştırma ekibinin başı Herbert Lutz, bulunan diş kalıntılarının Etiyopya'da bulunan ve insanlığın atası ve 'ilk insan' olarak kabul edilen 3.2 milyon yıllık iskelet olan Lucy'nin dişlerine benzediğini belirtti.

Alman yayın organı Die Welt'e konuşan Lutz, "bulgulara çok şaşırdıklarını" belirtirken, "Bu şans çok büyük, ama aynı zamanda büyük bir gizem." ifadelerini kullandı.

9,7 milyon yıl önce yaşamış insanlar olabileceğini belirten Herbert Lutz, bulguların insanlık tarihinin yeniden yazılmasına neden olabileceğini söyledi.

Kaynak: Mainz Natural History Museum

Yerel arkeolog Axel Von Berg ise, bulunan yeni bulguların "uzmanları şaşkına uğrattığını" söyledi.

LUCY 1994'TE ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan ve kraliyet dönemine ait eşyaların sergilendiği Ulusal Müze'de dünyanın en eski ve en ünlü insansı fosili olarak bilinen "Lucy", Etiyopya'da 1994 yılında ortaya çıkarılmıştı.

İnsanlığa ait bulunan en eski bulgu olduğu belirtilen iskelet, 50 kilogram ağırlığında, 1,22 metre boyunda ve ormanlık bir bölgede yaşadığı anlaşılan bir dişi insansıya ait ve 3,2 milyon yıllık olduğu anlaşıldı. Ardipithecus ramidus adıyla sınıflandırılan canlının iskeleti, bulunan 125 kemik parçasının birleştirilmesiyle ortaya çıkarıldı.

İSİM BABASI "BEATLES"

İsmini, keşif çalışmaları sırasında paleoantropologların dinlediği, Beatles'ın "Lucy in the sky with diamonds" adlı parçasından alan Lucy'nin öldüğünde 18 ile 25 yaş arasında olduğu varsayılıyor.