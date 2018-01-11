Konya'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşen tesisat ustası hayatını kaybetti. İşçinin sosyal medyadaki hesabından paylaştığı eşi ve askerde olduğu öğrenilen oğlu ile çektiği fotoğraftaki "az kaldı" yorumu ise yürek burktu.

İHA'nın haberine göre, olay, saat 19.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Davet Sokak üzerinde bir binanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde inşaat alanına gelen tesisat ustası Yahya Akbuğa (47), 3'üncü katta çalışmaya başladı. İnşaatta çalışmasını sürdüren Akbuğa, iddialara göre, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 6 metrelik yüksekten beton zeminine düştü. Yahya Akbuğa'nın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 12 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan tesisat ustasını, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Akbuğa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Yahya Akbuğa'nun sosyal medyadaki hesabından eşi ve askerde olduğu öğrenilen oğlu ile çektiği fotoğraftaki "az kaldı" yorumu ise yürek burktu.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

işçi ölümü

konya

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER