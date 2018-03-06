Microsoft, düzenli olarak oyunlar hakkında haber ve tanıtımların yer alacağı Inside Xbox'ı duyurdu. İlk yayının 10 Mart Cumartesi gecesi TSİ ile 23:00 civarında başlayacağı etkinlikte, oyun yapımcılarıyla röportajlar, beklenen oyunlardan kareler ve daha pek çok özel içerik yer alacak.

Inside Xbox'ı takip etmek isteyen oyun meraklıları, YouTube.com/Xbox, Twitch.TV/Xbox ve Facebook.com/Xbox adreslerinden yayını izleyebilecekler.