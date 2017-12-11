Instagram kayıt olma ve giriş yapma sayfası, henüz Instagram hesabı açmamış olan ve Instagram kullanmayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Instagram'a kayıt nasıl yapılır? Instagram'a giriş nasıl yapılır? İşte detaylar.
INSTAGRAM NEDİR?
Instagram, 2010'nun Ekim ayında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan ücretsiz fotoğraf ve video paylaşım platformudur. Fotoğraf ve video paylaşım platformu olan Instagram, ilk kurulduğu dönemde kullanıcılarına çekilen bir fotoğraf üzerinde filtre kullanmaya ve bu fotoğrafı sosyal medya platformlarında paylaşmaya imkan tanımıştır.
Kullanıcısını hızlı bir şekilde arttıran Instagram, bu başarısıyla dikkat çekmiş ve 2012'nin Nisan ayında sosyal medya devi Facebook tarafından tam 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın aktif kullanıcı sayısı günümüzde 800 milyonu aşmıştır.
INSTAGRAM KAYIT OLMA NASIL YAPILIR?
Instagram'a mobil uygulama üzerinden veya Instagram'ın web versiyonu üzerinden kayıt olunabilir. Kayıt esnasında kullanıcıdan cep telefonu numarası ya da e-posta adresi, ad soyad bilgisi, kullanıcı adı ve şifre istenmektedir.
Aynı zamanda Instagram'a kayıt olmak için Facebook ile Giriş Yap seçeneği de kullanılabilir ve Facebook hesabı ile Instagram profili oluşturulabilir.
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INSTAGRAM'A GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Instagram'a kayıt olunduktan sonra ister mobil uygulama ister web sürümü üzerinden giriş yapılabilir. Giriş ekranında kullanıcıdan telefon numarası, kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre istenmektedir. Bilgiler doğru girildiği takdirde Instagram'a giriş başarılı bir şekilde yapılmış olur.
INSTAGRAM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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