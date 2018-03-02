Geçtiğimiz ay ortaya çıkan söylentiler, görsel odaklı sosyal paylaşım platformu Instagram’ın video ve sesli arama özellikleri üzerinde çalıştığı yönündeydi. Instagram ve Instagram Direct için hazırlanan yeni Android uygulamalarında, bu özelliklere dair izlere rastlandı.

Uygulama paketini (APK) inceleyen bağımsız geliştiriciler, sesli ve videolu arama özellikleriyle alakalı ‘call.png’, ‘video_call.png’ ve ‘action_call.png’ isimli görsel dosyalara rastladı.

INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI YENİDEN PAYLAŞILABİLECEK!

Uygulama geliştiricileri, yeni özellikleri devreye sokmadan önce ilgili dosyaları önceki sürümlerde uygulamalarına yerleştirebiliyor. Tahminler, Instagram’ın sonraki sürümlerinde sesli ve görüntülü arama özelliklerini platformuna ekleyeceği yönünde yoğunlaşıyor.

Instagram’ın sesli ve görüntülü arama özelliklerini devreye sokmaya hazırlanması sürpriz değil. Sosyal ağın en büyük rakibi Snapchat, üç yılı aşkın süredir görüntülü arama özelliğine sahip.