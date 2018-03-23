2016 yılından bu yana kronolojik haber akışını kullanmayan Instagram, kullanıcılara hangi paylaşımları ne sırayla göstereceğini belirlemek için bir hayli karmaşık bir algoritma geliştirmişti. Birçok kullanıcı kronolojik listelemeye geri dönülmesini istese de, sosyal ağ böyle bir planları olmadığını açıklamıştı.

Instagram bugün yaptığı bir açıklamayla, kronolojik içerik akışını geri getirmeyeceğini ancak artık kullanıcılara daha fazla yeni içerik göstereceğini ve kullanıcıları sık sık akışın tepesine geri döndürmeyi bırakacağını açıkladı: “Bu değişikliklerle akışınız daha taze hissettirecek ve aynı zamanda umursadığınız anları kaçırmayacaksınız.”

YILLARDIR BEKLENİYORDU! INSTAGRAM O ÖZELLİĞİ TEST EDİYOR

INSTAGRAM ALIŞVERİŞİNDE YENİ DÖNEM! MAĞAZALAR AÇILDI!

Artık daha çok yeni içerik gösterecek olan Instagram uygulaması, kullanıcılar yeni içeriklerin bir bölümünü gördükten sonra otomatik olarak akışı güncelliyor ve kullanıcıları en tepeye geri döndürüyordu. Artık bu özellik devre dışı bırakılacak ve akışın yeni içeriklerle güncellenmesini isteyenlerin “Yeni Paylaşımlar” tuşuna basması yeterli olacak.

Instagram’ın Üründen Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Weil, “Geri bildirimleriniz doğrultusunda uygulamaya girdiğinizde karşınıza ilk olarak yeni paylaşımlar çıkacak.” dedi.